Sanità: Rizzoli personalizza placche per 'raddrizzare' gambe

Un'operazione più veloce, sicura e personalizzata per risolvere il problema del ginocchio varo, quello che determina le cosiddette gambe storte a 'o', e che comporta anomalie di carico durante il cammino e situazioni di dolore acuto in cui è indispensabile intervenire chirurgicamente con una osteotomia valgizzante. La nuova pratica clinica è in fase di sperimentazione, la prima al mondo, all'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, e mira a introdurre nella pratica chirurgica comune l'utilizzo di un sistema di pianificazione e produzione 3D con guida di taglio e placca di fissazione realizzate in modo personalizzato per ogni singolo paziente.

Il trattamento consente di riallineare il ginocchio, ritardando o anche evitando chirurgie successive, più invasive e costose. "Noi prendiamo la Tac di un paziente con un problema alla gamba e la mandiamo all'Università di Bath, in Inghilterra, partner del Rizzoli in questo studio - spiega all'ANSA il professor Stefano Zaffagnini, direttore della Clinica 2 del Rizzoli - poi loro costruiscono un modello in 3D sul quale facciamo le nostre correzioni e ci viene nuovamente riconsegnato. Alla fine otteniamo la placca personalizzata, la mascherina di taglio e le viti che dobbiamo solo applicare. L'intervento dura una ventina di minuti, è meno invasivo e la placca si adatta meglio al paziente".

Per la prima volta è stata avviata una sperimentazione in cui si sono progettate guide e placche specifiche per i pazienti coinvolti. Ad oggi il professor Zaffagnini ha operato al Rizzoli i primi quattro pazienti sui 25 inclusi nel trial. Entro Natale sono programmati tutti gli altri interventi. "Confidiamo che al termine del trial potrà diventare una prassi consolidata - auspica Zaffagnini - pronta per essere offerta come possibilità di cura a tutti i pazienti, e non solo in un Istituto di ricerca specialistico come il Rizzoli ma in ogni ospedale".