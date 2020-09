Moto: Emilia; a sorpresa, Binder il più veloce nelle libere

(ANSA) - ROMA, 18 SET - Dopo la mattinata dominata delle Yamaha, il pomeriggio delle libere in vista del motogp dell'Emilia Romagna in programma domenica a Misano, ha visto il ritorno delle altre scuderie, Ktm e Honda in particolare che si sono fatte sotto, riguadagnando posizioni. Nella classifica combinata fra prime e seconde libere, infatti, è stato il pilota sudafricano della Ktm Brad Binder il più veloce di tutti, davanti al giapponese Nakagami sulla Honda, staccato di 2 millesimi, poi il francese della Yamaha Petronas Fabio Quartararo in ritardo di 16 millesimi.

Il migliore degli italiani è stato Morbidelli (6° a 183), mentre Petrucci è in nona posizione a 345 millesimi da Binder.

Decisamente lontani gli altri italiani: Bagnaia è 11mo a 510 millesimi, Dovizioso 12mo a 524, Rossi 15mo a 635 millesimi.

Nella top 5 troviamo il compagno di quadra di Rossi, lo spagnolo Vinales al quarto posto con un ritardo complessivo di 41 millesimi e poi l'altro spagnolo Espargarò a 71.

Domani terza giornata di prove e poi le qualifiche. (ANSA).