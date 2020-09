Krause, con il Parma realizzo un sogno

(ANSA) - PARMA, 18 SET - "L'acquisizione del Parma Calcio è la realizzazione di un sogno che avevo da tempo. Io e tutta la mia famiglia condividiamo un'enorme passione da generazioni per il calcio e per l'Italia, la terra dei nostri avi". Lo dice il magnate americano Kyle Krause, Presidente e Ceo di Krause Group, che ha acquisito il controllo del Parma Calcio. "Il Parma - prosegue - ha dimostrato in questi anni uno spirito da vero combattente, con la rinascita dalla Serie D che è stata una vera testimonianza di tenacia e determinazione. Una storia che mi ha affascinato. Come futuro Presidente, prometto il massimo impegno per questo club. Sarò onorato di rappresentare questi colori gloriosi e di poter ricoprire un ruolo nella storia centenaria di questa società. Darò il massimo per fare crescere il nostro sport, la nostra squadra e il numero dei nostri sostenitori a Parma, in Italia e nel mondo intero".

(ANSA).