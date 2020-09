Coronavirus: in E-R 121 nuovi casi e un morto

Sono 121 i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna, di cui 71 asintomatici da screening regionali e attività di contact tracing. Si registra una nuova vittima in regione, mentre resta stabile il numero dei pazienti in terapia intensiva: 21. Negli altri reparti Covid ci sono quattro pazienti in più per un totale di 182. È quanto emerge dal bollettino odierno della Regione sulla base di oltre 9.600 tamponi e più di 2.600 test sierologici.

Dei nuovi positivi, sono 29 i casi legati a rientri dall'estero e 8 da altre regioni. L'età media è di poco più di 41 anni. I casi attivi sono 4.369 (+92), il 95% con sintomi lievi in isolamento a casa. La vittima è un uomo di 70 anni, in provincia di Rimini, con patologie pregresse. Per quanto riguarda la situazione nel territorio, il maggior numero di casi si registra nelle province di Bologna (18), Piacenza (12), Parma (14), Reggio Emilia (20), Modena (17), Ferrara (11) e Ravenna (15).