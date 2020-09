Alimentare: a Parma un webinar con opinion leader francesi

Parma si svela a una quarantina di opinion leader francesi, selezionati tra agenti di viaggio, tour operator e giornalisti specializzati in ambito food e travel, in rappresentanza di testate autorevoli come Le Figaro, Le Parisien e France Observateur. Lo fa attraverso un webinar in programma lunedì 21 settembre, trasmesso in diretta dal Gastronomy Hub: 'The Authentic Italian Table' è un appuntamento organizzato da Parma Alimentare, in collaborazione con la Chambre de Commerce Italienne pour la France (sezione di Marsiglia).

Il webinar è la declinazione parmense della campagna 'True Italian Taste', promossa dal ministero degli Affari Esteri e da Assocamerestero, per la valorizzazione dei prodotti italiani, purtroppo penalizzati nel mondo dal fenomeno dell''italian sounding'. Inoltre, il webinar si inserisce nel programma di 'Settembre Gastronomico'. L'evento online sarà articolato in due momenti. Dopo i saluti dell'Executive Manager Alessandra Foppiano, la guida turistica Elisabetta Rastelli farà immergere virtualmente gli utenti francesi collegati nei luoghi simbolo del territorio parmense: la città ducale, la Bassa Parmense e la collina. Di queste tre aree la Rastelli racconterà le specificità e il patrimonio artistico/culturale.

A seguire, prenderà la parola chef Massimo Spigaroli, presidente della Fondazione Parma Unesco Creative City of Gastronomy, che esalterà l'unicità della gastronomia made-in-Parma. La seconda parte del webinar inizierà con una degustazione guidata a distanza: i quaranta tra agenti di viaggio, tour operator e giornalisti francesi hanno infatti ricevuto a casa una 'Tasty Box', con tutti prodotti del territorio. Seguiranno due showcooking. L'evento sarà fruibile anche per gli utenti italiani sulla pagina Facebook di Parma Alimentare, a partire dalle 11.