Torna a Bologna Festival Francescano per un'economia gentile

(ANSA) - BOLOGNA, 17 SET - Sarà un'edizione speciale, metà in presenza, metà sul web, ma il Festival Francescano, appuntamento diventato ormai tradizionale a Bologna a fine settembre, non si ferma. Nel fine settimana dal 25 al 27 settembre ci saranno infatti alcune iniziative in piazza Maggiore, mentre il resto degli incontri si svolgerà sul web e nelle piazze virtuali grazie anche un sito completamente rinnovato.

"L'economia gentile, nessuno si salva da solo' è il tema scelto per questa dodicesima edizione, in un collegamento ideale con 'Economy of Francesco', l'incontro del papa con i giovani imprenditori in programma a novembre ad Assisi.

"Che nessuno si salva da solo - ha detto il cardinale Zuppi - è una convinzione anche di grande buonsenso, se si si vince, si vince tutti insieme. L'economia molte volte è tutt'altro che gentile, qualche volta davvero feroce, le logiche dell'economia possono diventare le logiche della speculazione e lì di gentilezza ce n'è davvero poca. Però alla fine ci si rimette tutti e quindi dobbiamo cercare un'economia gentile, cioè che abbia l'uomo al centro".

Fra gli ospiti, sul palco di piazza Maggiore, oltre a Zuppi, ci saranno, Enrico Giovannini, Ermete Realacci, Stefano Zamagni.

Nelle piazze virtuali tornano i tradizionali appuntamenti del festival come la Biblioteca Vivente, Il Caffè con il Francescano e le Fast Conference (adattati al formato virtuale), le interviste alle buone pratiche ed esempi di "Economia gentile" e gli incontri con gli autori, tra i quali Nicoletta Dentico, Vandana Shiva e Gaël Giraud. Moltissime anche le iniziative di spiritualità che culmineranno con la messia in piazza Maggiore, presieduta da Zuppi, domenica alle 12. (ANSA).