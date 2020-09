Riccione TTV Festival, nel weekend è protagonista la danza

(ANSA) - RICCIONE, 17 SET - Entra nel vivo il Riccione TTV Festival, manifestazione biennale dedicata alle nuove frontiere del teatro e ai rapporti tra arti sceniche e video. Creato nel 1985 da Franco Quadri e oggi diretto da Simone Bruscia, il TTV celebra la 25/a edizione con un programma che attraversa tutta la seconda parte dell'estate. In questo lungo weekend, dal 18 al 20 settembre, protagonista assoluta è la danza, con un calendario fitto di appuntamenti a ingresso gratuito (per informazioni su programma e prenotazioni: www.riccioneteatro.it).

Tra gli ospiti del Festival il Leone d'oro Alessandro Sciarroni, il duo teatrale Deflorian/Tagliarini, il violinista Federico Mecozzi e due delle danzatrici più amate da Pina Bausch, Julie Shanahan e Marigia Maggipinto. In programma anche 'Join! The Nelken Line Project', una camminata danzante sulla spiaggia di Riccione: appassionati e curiosi sono invitati a ricreare il passaggio più noto delle opere di Pina Bausch, la linea 'Primavera, estate, autunno, inverno' dallo spettacolo 'Nelken'. Sciarroni interpreterà venerdì, nello scenario della spiaggia libera di piazzale Roma, 'Don't be frightened of turning this page', rituale danzante basato sulla reiterazione di una singola azione. Sulla stessa spiaggia, sabato, Julie Shanahan, dal 1988 icona del Tanztheater Wuppertal, eseguirà due assoli dedicati a Pina Bausch. (ANSA).