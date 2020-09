In E-R campagna 'Dalla parte della tua pelle'

(ANSA) - TORINO, 17 SET - La Campagna nazionale di sensibilizzazione sulla dermatite atopica dell'adulto, 'Dalla parte della tua pelle', riparte per il secondo anno. Sabato 26 settembre chi soffre di dermatite atopica potranno usufruire di consulti dermatologici su prenotazione a Bologna, Ferrara e Modena.

Promossa dalla Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle Malattie Sessualmente Trasmesse (SIDeMaST), la campagna prevede consulti gratuiti su prenotazione in 30 centri ospedaliero-universitari in tutta Italia, in cui gli specialisti dermatologici saranno a disposizione per aiutare gli adulti che soffrono di questa patologia ad intraprendere il percorso di cura più adatto alle loro singole esigenze.

Le visite si terranno presso l'U.O. di Dermatologia Policlinico Sant'Orsola di Bologna, diretta dalla Professoressa Annalisa Patrizi; a Ferrara, presso la Clinica Dermatologica della Azienda Ospedaliero - Universitaria a Cona, diretta dal professoressa Monica Corazza e a Modena, presso la Clinica Dermatologica della AOU Policlinico di Modena diretta dal professor Giovanni Pellacani. Per prenotarsi occorre telefonare allo 02 89608825. (ANSA).