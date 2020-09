Trapianti: cuore, a Bologna record sopravvivenza

È la più alta in Italia, oltre la media nazionale, la probabilità di sopravvivenza dei pazienti a un trapianto di cuore eseguito al Sant'Orsola di Bologna. Lo comunica il Policlinico rendendo note le stime diffuse ad agosto dal Centro nazionale trapianti che ha analizzato i dati di qualità dei Centri di trapianto di cuore italiani dal 2000 al 2018.

Per la struttura bolognese, la sopravvivenza, a 1 e 5 anni, è rispettivamente dell'89% e dell'80%, superiore all'andamento italiano che è dell'81% e del 73%. Nel periodo considerato dallo studio, in Italia sono stati effettuati 5.500 trapianti in 18 centri autorizzati (15 quelli attualmente attivi). A Bologna considerando pazienti adulti e pediatrici, comunica il Policlinico, sono stati 540, in media 28 all'anno. Un andamento che rende il centro sotto le due Torri, per numerosità di interventi, terzo in Italia dopo Milano Niguarda e Pavia. Tra i 540 trapianti, 25 sono stati in combinazione con fegato e rene con una sopravvivenza, a un anno, del 92%.

In tutto il Paese sono stati eseguiti 71 trapianti combinati e Bologna dove è attivo un modello integrato per accompagnare i pazienti in tutto l'iter, con oltre un terzo del totale di queste procedure, sottolinea il Sant'Orsola, è il primo centro in Italia. Da gennaio al 14 settembre 2020, al Policlinico sono stati eseguiti 143 trapianti (67 di fegato, 18 di cuore, 40 di rene, 11 di rene da vivente e 7 di polmone) nel 2019 sono stati 178 (76 di fegato, 20 di cuore, 60 di rene, 15 di rene da vivente e 7 di polmone).