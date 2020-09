Ciclismo: Mondiali, i convocati di Cassani e c'è Nibali

Il ct Davide Cassani ha scelto gli azzurri che prepareranno i Mondiali su strada Elite di ciclismo a Imola, in programma il 27 settembre. Questi i nomi: Andrea Bagioli, Alberto Bettiol, Gianluca Brambilla, Damiano Caruso, Sonny Colbrelli, Nicola Conci, Matteo Fabbro, Davide Formolo, Fausto Masnaga, Gianni Moscon, Vincenzo Nibali, Diego Ulissi e Giovanni Visconti. Otto saranno gli azzurri in gara, due le riserve, tre gli esclusi. Cassani ha scelto anche i due cronomen per la prova contro il tempo: si tratta di Edoardo Affini e del campionato italiano della specialità, Filippo Ganna.