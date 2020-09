Coronavirus: positivo insegnante scuola d'infanzia a Ferrara

Un insegnante di una scuola d'infanzia di Ferrara è risultato questa mattina positivo al Sars-Cov2. Scattato il protocollo previsto in questi casi: il Comune ha comunicato contatti e recapiti del "gruppo classe" che ora è preso in carico dal Dipartimento di sanità pubblica dell'Ausl ferrarese. Si tratta di 14 bambini e di altri due componenti del personale educatore per i quali è scattato l'isolamento domiciliare in attesa di essere sottoposti a tampone per il coronavirus. Sarà attivata anche la sanificazione straordinaria del plesso scolastico.