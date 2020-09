Ciclismo: a Fiorenzuola Europei su pista Junior e Under-23

Il Velodromo 'Attilio Pavesi' di Fiorenzuola (Piacenza) ospiterà un evento internazionale di ciclismo su pista: la Uec (l'Unione Europea del Ciclismo) ha infatti scelto l'impianto come sede dei prossimi Campionati Europei Pista Junior e Under 23, dall'8 al 13 ottobre.

Saranno sei giornate di gare che porteranno nel Piacentino i migliori talenti della pista europea. "Un evento importante in un momento particolare della nostra vita - dice il sindaco di Fiorenzuola Romeo Gandolfi - Se abbiamo la fiducia dell'Europa ciclistica è anche per quello che abbiamo saputo fare nella 6 Giorni delle Rose in agosto, un evento che ha fatto e continua a fare della nostra cittadina un fulcro a livello mondiale del ciclismo su pista, disciplina che ha grande importanza ai Giochi Olimpici e che anche per questo è così considerata dai giovani atleti". (ANSA).