A Predappio una mostra sulla famiglia Mussolini

(ANSA) - FORLÌ, 14 SET - Realizzata dal comune di Predappio in collaborazione con l'associazione Tessere del 900, sarà inaugurata venerdì 18 settembre nella casa natale Mussolini, e rimarrà aperta al pubblico fino al 29 agosto 2021, la mostra 'Il Paese dei Mussolini: Luigi, Alessandro e Benito'. In esposizione oltre 200 pezzi, in gran parte inediti, tra lettere manoscritte, fotografie, giornali, libri, opuscoli e altro.

Il filo conduttore della mostra è il viaggio a ritroso nel tempo, alla scoperta delle radici storiche di Benito Mussolini e dei luoghi di famiglia. "Il progetto intende esporre un percorso di conoscenza attraverso la testimonianza di reperti storici di indubbia rarità", dice il sindaco di Predappio Roberto Canali.

"Il percorso espositivo", prosegue l'assessore alla cultura, Luca Lambruschi, "si svilupperà cronologicamente dal nonno Luigi, il padre Alessandro, la madre Rosa Maltoni fino ai fratelli Arnaldo ed Edvige fino ad arrivare al 1910". (ANSA).