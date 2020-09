A Bologna la prima campanella suona in Fiera

Mascherina indossata, zaino, chiacchiere con gli amici e qualche selfie, a distanza, prima di entrare. Un saluto da lontano ai genitori, una corsa dalla fermata per chi ha preso il bus, poi via, dalle 8.45 in poi, tutti in fila seguendo le insegnanti per raggiungere la propria aula, con lavagna, banchi tradizionali a distanza di sicurezza e dispenser di gel igienizzante, realizzata nel padiglione 34 della fiera di Bologna. Prima campanella per gli studenti dei Licei Minghetti e Sabin e dell'Istituto di istruzione superiore Pier Crescenzi Pacinotti Sirani che, con curiosità, hanno preso posto negli spazi che l'architetto Mario Cucinella ha ideato creando una 'scuola città' per 1.600 giovani, che così posso riprendere le lezioni sicurezza.

A ogni istituto è stato assegnato un colore e ogni via, per arrivare alle aule, ha un nome, scelto dai ragazzi, che ricorda eventi e persone che hanno lasciato un segno nella storia: da Li Wenliang, il medico cinese che ha dato l'allarme sul coronavirus, a George Floyd. Gli studenti hanno poi preso posto ai banchi, una insegnante, con il pennarello blu, ha scritto sulla lavagna: 'Benvenuti a scuola'.