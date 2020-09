Moto: San Marino, Crutchlow dichiarato 'non idoneo' per gara

(ANSA) - ROMA, 12 SET - Il pilota britannico della Honda non ufficiale Cal Crutchlow è stato dichiarato "non idoneo" dai medici e dunque non parteciperà al motogp di San Marino in programma domani sul circuito di Misano, settima tappa del mondiale 2020 Il pilota non ha superato l'esame medico di questa mattina prima del via alle terze libere, e il responso dei sanitari è stato negativo.

Ieri il britannico aveva chiuso le libere in 19ma posizione, complice anche il forte dolore al braccio destro, braccio che nei giorni scorsi è stato sottoposto a un intervento chirurgico ma evidentemente non ancora guarito del tutto, e causa oggi dello stop imposto dai medici. (ANSA).