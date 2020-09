F1: Mugello; Vettel "non riesco a guidare bene la macchina"

(ANSA) - ROMA, 12 SET - "Non sto riuscendo a guidare bene la macchina, cerchiamo di fare un passo alla volta, ne abbiamo fatto un altro". Sebastian Vettel è costretto a parlare di un altro risultato decisamente poco brillante dopo le qualifiche del Gp di Toscana al Mugello, in cui il tedesco della Ferrari è stato eliminato nella Q2. "Sarà un gp difficile cercheremo di avere un miglior passo gara - ha aggiunto Vettel a Skysport -, la pista è bella, ma è difficile superare. Qui non abbiamo mai gareggiato, quindi complicato fare previsioni". (ANSA).