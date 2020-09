Torna il pubblico delle moto sul circuito di Misano Adriatico

(ANSA) - BOLOGNA, 11 SET - Torna il pubblico del motociclismo al Misano World Circuit che, da oggi a domenica, ospiterà il Gran Premio Lenovo di San Marino e Riviera di Rimini. Per la prima volta, in una stagione segnata dall'emergenza legata al coronavirus, gli appassionati delle due ruote hanno fatto il loro ingresso in un impianto: sul tracciato romagnolo - intitolato a Marco Simoncelli - si sono registrate qualche migliaia di presenze grazie alla deroga della Regione Emilia-Romagna sulla partecipazione alle manifestazioni sportive che prevede che 10.000 persone al giorno possano entrare nella struttura di Misano Adriatico.

All'ingresso verifica dei biglietti nominativi, misurazione della temperatura, distanze fisiche e corsie dedicate per ingresso ed uscita. Ognuna della 18 tribune del circuito può contare su un parcheggio dedicato, 23 sono le 'porte' e 700 gli steward ad indirizzare il pubblico e vigilare sin dai parcheggi.

"E' stata una giornata emozionante - commenta il direttore del Misano World Circuit, Andrea Albani - perché sentiamo addosso responsabilità e attenzione da tutto il mondo. Siamo ovviamente orgogliosi di aver fatto da apripista e - conclude - il bilancio è positivo. Ci prepariamo ai due giorni di maggiore partecipazione aumentando le attenzioni, ma già oggi possiamo dire che quanto studiato in questo mese frenetico era corretto".

