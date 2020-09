'Parma incontra Genova',una cena in aiuto di chi è in difficoltà

(ANSA) - BOLOGNA, 11 SET - Ultimi biglietti disponibili per la cena benefica 'Parma incontra Genova', in programma martedì 15 settembre, alle 20, a Parma, ai Portici del Grano. L'evento targato 'Settembre Gastronomico' contribuirà a raccogliere fondi a favore di Emporio Solidale Parma: una realtà che, a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19, sta svolgendo un lavoro prezioso per la comunità parmense, in quanto è arrivata a sostenere quotidianamente circa 1.300 famiglie in difficoltà economiche.

A Parma arriveranno due illustri rappresentanti della tradizione ligure in cucina: da un lato la 'Manuelina' di Recco, osteria fondata da Manuelina nel 1885, che è sinonimo di vera focaccia ligure, dall'altro lo chef Matteo Losio, Trattoria Del Bruxaboschi, un locale storico, aperto dal 1862. In occasione della cena la 'Manuelina' curerà il momento dell'aperitivo, proponendo alcune varianti di focaccia, per omaggiare le filiere della Food Valley parmense. Chef Losio, invece, cucinerà i ravioli alla genovese con tucco (un sugo tradizionale). A completare il menu saranno le creazioni degli chef di Parma Quality Restaurants. La cena sarà accompagnata da una wine selection del Consorzio di Tutela dei Vini Colli di Parma Doc e preceduta da un momento musicale a cura del Teatro Regio di Parma, nel più autentico spirito del Festival Verdi OFF.

L'accesso ai Portici del Grano sarà ammesso solo a ospiti con prenotazione nominale, provvisti di mascherine e dopo essersi sottoposti al controllo della temperatura. Chi è interessato può recarsi all'ufficio Iat del Comune di Parma oppure prenotare il proprio posto a tavola su www.parmacityofgastronomy.it. Il costo è di 75 euro. (ANSA).