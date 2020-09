Chiede di accarezzare il cane, bimba morsa al volto

Una bambina di otto anni è stata morsa sul viso da un cane, a Borgo Panigale (Bologna), dopo che aveva chiesto alla padrona il permesso di poterlo accarezzare. È succeso ieri mattina, poco prima di mezzogiorno. Il cane, un Border Collie di sei anni, era con la sua padrona, al guinzaglio, quando la bambina, che era con la madre, si è avvicinata e ha chiesto alla proprietaria, una 68enne, di accarezzarlo. La donna ha acconsentito, raccomandandole di fare attenzione. L'animale, però, ha reagito male e ha morso in faccia la bambina. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi, e la bimba è stata portata in ambulanza, in codice due (media gravità), all'ospedale Maggiore di Bologna. La proprietaria del cane, che era comunque assicurato, è stata denunciata per lesioni colpose.