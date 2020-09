Banksy a Ferrara, orari allungati ultime tre domeniche

(ANSA) - FERRARA, 10 SET - Per le ultime tre domeniche di mostra, Banksy a Palazzo dei Diamanti a Ferrara anticiperà l'apertura dalle 11 alle 9. Rimane la chiusura serale alle 21.

Si tratta di un ulteriore potenziamento dell'orario delle visite dopo che, pochi giorni fa, si era deciso di anticipare l'apertura (dalle 11 alle 10) nei tre sabati previsti prima della chiusura della mostre, il 12, 19 e 26 settembre.

A poche ore dalla comunicazione dei nuovi orari nelle tre giornate si sta già andando verso un nuovo 'sold out': da qui, spiega il Comune, la decisione di garantire altre due ore di visite nelle tre domeniche 13, 20 e 27 settembre (quest'ultima data coincide con il giorno di chiusura della rassegna).

L'iniziativa dei nuovi orari è dell'assessore Marco Gulinelli ed è nata dopo un confronto con la Fondazione Ferrara Arte e con il Servizio Musei. "Visto lo straordinario successo, in vista della chiusura del 27 - spiega l'assessore - vogliamo garantire a più gente possibile l'opportunità di vedere la mostra. I numeri delle prenotazioni confermano, ancora una volta, l'azzeccata scelta di portare un grande artista come Banksy nella splendida cornice di palazzo dei Diamanti". (ANSA).