Bimbo positivo in una scuola materna a Piacenza

Un alunno di una scuola materna di Piacenza, è risultato il primo bambino piacentino positivo al tampone del Covid.

Il piccolo, riporta il quotidiano Libertà, è stato sottoposto al test dopo aver partecipato all'inserimento per un'ora, il primo settembre scorso, giorno di apertura, e dopo che un famigliare era risultato positivo. Le sue condizioni non destano preoccupazioni. La creazione di 'classi bolla' nell'asilo e la collaborazione tra genitori e istituto, hanno permesso di limitare la quarantena a sette soli suoi compagni di classe e a due insegnanti e non all'intera scuola.