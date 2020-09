Coronavirus: 110 nuovi casi e due morti in E-R

Sono 110 i nuovi contagi da Coronavirus in Emilia-Romagna, di cui 64 asintomatici, individuati con oltre 10mila tamponi: 53 erano già in isolamento, 40 derivanti da focolai noti, 11 derivati da rientri all'estero, 21 da altre regioni. L'età media dei nuovi positivi di oggi è 42 anni. Il maggior numero si registra a Ravenna (30), Bologna (21) e a Forlì (11).

I casi attivi sono 3.554 (+22), le persone in isolamento sono 3.398 (+12), il 95%, i pazienti in terapia intensiva restano 16, mentre i ricoverati negli altri reparti Covid sono 140 (+10).

Due i morti: una donna di 95 anni della provincia di Piacenza e un uomo di 87 della provincia di Modena. I guariti sono 24.942 (+85). (ANSA).