Camion in fiamme sull'A1, chiusa la 'direttissima'

(ANSA) - BOLOGNA, 08 SET - Un camion è andato a fuoco, poco dopo le 13, sull'A1 fra Bologna e Firenze, nel tratto compreso tra il bivio per la Variante di Valico e Firenzuola. L'incendio, il cui spegnimento è in corso, ha reso necessaria la chiusura della 'Direttissima' in direzione Firenze: il traffico è stato così deviato sulla 'Panoramica', ovvero il vecchio tracciato dell'Autostrada del Sole. Il tratto è stato riaperto alle 14.40.

A prendere fuoco, a quanto si apprende, è stata la motrice di un mezzo pesante che trasportava bancali di bottiglie di acqua. Ad accorgersi del rogo sono stati alcuni Vigili del fuoco che stavano andando a Roma per il concorso da elicotteristi. Per primi, usando gli idranti presenti in galleria, sono intervenuti per domare le fiamme, poi sono arrivate anche squadre dal comando provinciale di Bologna, da Castiglione dei Pepoli e da Firenze.

A quanto risulta, l'autotrasportatore alla guida del mezzo pesante non sarebbe ferito e avrebbe fatto in tempo a sganciare il rimorchio e a mettere in salvo il carico. Sul posto anche 118, Polizia stradale e personale di Aspi (ANSA).