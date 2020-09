Aveva una piantagione di marijuana, denunciato nel Riminese

(ANSA) - RIMINI, 08 SET - Oltre 200 piante di marijuana coltivate in un campo lungo gli argini del fiume Uso nel comune di Bellaria Igea Marina sono state scoperte dalla Guardia di Finanza di Rimini con l'aiuto delle unità cinofile e di un elicottero.

L'estesa piantagione di canapa indiana, con oltre 200 piante alte fino ad un metro e mezzo pronte per la raccolta e la lavorazione, è stata sequestrata e il proprietario del terreno denunciato. In casa del contadino di canapa, un uomo di 27 anni, la Gdf ha trovato 4 grammi di marijuana. Il terreno sequestrato inoltre era provvisto di impianto elettrico, impianto di irrigazione con una tubazione posata sul terreno, nonché tutta l'attrezzatura agricola necessaria. L'area di circa 4.800 mq e le piante sono state sequestrate. (ANSA).