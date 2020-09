Prodi 'scala' lo Stelvio in bicicletta per beneficenza

(ANSA) - BOLOGNA, 05 SET - Tra i protagonisti della nona edizione della Maratona Alzheimer c'è anche un partecipante d'eccezione. Si tratta dell'ex premier Romano Prodi che stamattina ha inforcato la sua bicicletta, è salito sullo Stelvio e ha regalato i chilometri percorsi agli organizzatori della Maratona Alzheimer. "Sono stanco, ma il respiro ha retto benissimo", ha commentato a caldo il professore.

I chilometri percorsi da Prodi, che quest'anno ha festeggiato 81 anni, si andranno ad aggiungere ai 700mila già totalizzati da podisti e camminatori fin dalla prima edizione della Maratona e contribuiranno a raggiungere l'obiettivo: un milione di chilometri. Per ricordare il milione di persone che in Italia sono affette da questa patologia. Il professore ha aderito alla Maratona 'a distanza' ideata quest'anno, nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid: chiunque potrà iscriversi al sito e dal 19 fino al 21 settembre partecipare regalando all'organizzazione i chilometri percorsi a piedi o in bicicletta. "Lo avevo già fatto trenta anni fa - ha spiegato il professore -, ma ci tenevo a ritornare. E' stata una giornata bellissima".

"Siamo grati e felici che il professor Prodi abbia voluto farci questo regalo, la nostra iniziativa non poteva avere esordio migliore", ha commentato Stefano Montalti, presidente della Fondazione Maratona Alzheimer e della struttura Amici di Casa Insieme. La Maratona, che quest'anno condivide con Alzheimer Fest alcuni eventi e lo stesso luogo, si svolgerà a Cesenatico dall'11 al 13 settembre. (ANSA).