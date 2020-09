Domingo a Piacenza, Messa da Requiem per vittime del Covid

(ANSA) - PIACENZA, 04 SET - Il Teatro Municipale di Piacenza riapre le porte dopo il lungo periodo di chiusura imposto dall'emergenza sanitaria, con un evento e un protagonista speciale. Martedì 24 novembre si partirà infatti con la Messa da Requiem di Giuseppe Verdi in memoria delle vittime del Covid diretta da Plácido Domingo. Per lui un grande ritorno a Piacenza dopo quarantotto anni: cantò al Teatro nel 1972 alla prima di Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti.

Questa volta dirigerà il capolavoro verdiano di musica sacra con un forte valore simbolico in una città tra le più colpite dalla pandemia, nel segno del ricordo di tutte le vittime. Con la Filarmonica Arturo Toscanini e il Coro del Teatro Municipale di Piacenza, saranno impegnati quattro solisti; Davinia Rodriguez, Annalisa Stroppa, Antonio Poli e Michele Pertusi.

