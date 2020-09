Coronavirus: 126 nuovi casi in E-R, nessun morto

Sono 126 i nuovi contagi di Covid rilevati in Emilia-Romagna, in un giorno in cui non si contano morti in regione, ma continua l'aumento dei ricoverati in terapia intensiva, ora 13 (+2) e negli altri reparti, 114 (+6).

Dei nuovi positivi 54 sono asintomatici, 29 collegati a rientri dall'estero, 21 da altre regioni. L'età media è 42 anni.

Il maggior numero si registra nelle province di Bologna (21), Reggio Emilia (18), Modena (16), Ravenna (14), Piacenza (10) e Forlì (19).

I tamponi fatti ieri sono 10.010, per un totale di 943.445. A questi si aggiungono anche 2.054 test sierologici. Le persone in isolamento 3.062 (-4), il 95% dei casi attivi che sono 3.189, i guariti sono 24.719 (+122). (ANSA).