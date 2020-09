F1: Monza ultimo Gp per Claire Williams,lascia dopo cessione

(ANSA) - MILANO, 03 SET - Il Gp d'Italia di questo fine settimana a Monza sarà l'ultimo per la famiglia Williams, epilogo di una storia iniziata nel 1977 da Sir Frank Williams con la fondazione della scuderia di Formula 1 appena ceduta al gruppo Dorilton Capital. Dopo il passaggio di proprietà, Claire Williams, figlia del fondatore e vice team principal di Williams Racing, ha annunciato che farà un passo indietro.

"È con il cuore infranto che lascio il mio ruolo all'interno della Williams - dice Claire Williams nel comunicato - . Speravo di poter continuare a lungo e di lasciare l'eredità della famiglia alla generazione successiva. Però la necessità di trovare investitori per una serie di situazioni e fattori fuori dal nostro controllo, ha portato alla vendita del team a Dorilton Capital. Abbiamo sempre messo i nostri dipendenti al primo posto e questa è stata la scelta giusta per preservare i posti di lavoro. Nel gruppo Dorilton ci sono le persone giuste per permettere alla Williams di rialzare la testa e preservare la propria identità. Ho deciso - conclude la manager - di farmi da parte per permettere a Dorilton d' iniziare il loro lavoro".

