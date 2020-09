Coronavirus: Emilia Romagna 118 nuovi casi, nessun decesso

(ANSA) - BOLOGNA, 03 SET - Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 32.246 casi di positività, 118 in più rispetto a ieri con età media 39 anni, di cui 68 asintomatici individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Il numero di tamponi effettuati supera i 10.200. Sono 28 i nuovi contagi collegati a rientri dall'estero e 20 quelli rientrati da altre regioni. È quanto emerge dal bollettino regionale.

Per quanto riguarda la situazione sul territorio, il maggior numero di casi si registra nelle province di Modena (24), Bologna (18) e Ferrara (13), a Forlì (13) e in quelle di Ravenna (11), Piacenza (11) e Parma (10). Non si registra nessun decesso in tutta l'Emilia-Romagna.

I pazienti in terapia intensiva sono 11 (+1 rispetto a ieri) mentre i ricoverati negli altri reparti Covid sono 108 (4 in più rispetto a ieri). (ANSA).