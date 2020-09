Ciclismo: Coppi&Bartali; tappa e maglia per Bagioli

(ANSA) - BOLOGNA, 02 SET - Tappa e maglia per Andrea Bagioli (Deceuninck Quick Step) nella seconda frazione della Settimana Internazionale Coppi e Bartali, da Riccione a Sogliano al Rubicone, 166 chilometri con arrivo in salita nel borgo romagnolo.

L'atleta lombardo, 21 anni, ha vinto con un leggero margine sull'ecuadoregno Jhonatan Narvaez (Team Ineos Grenadiers), terzo il trentino Nicola Conci (Trek Segafredo). Bagioli, che con la Deceuninck Quick Step aveva vinto anche la cronosquadre di ieri a Gatteo, si è portato al comando della generale, sfilando la maglia rossa di leader al compagno di squadra Honorè. Per Bagioli anche la leadership della classifica a punti e di quella riservata ai giovani, mentre al comando della classifica dei gpm resta Johan Jacobs, svizzero del Movistar Team. (ANSA).