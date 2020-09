Mostre: 'Il Canone', Vitone all'archivio-museo Csac di Parma

Dal 6 settembre al 18 ottobre lo Csac-Centro Studi e Archivio della Comunicazione dell'Università di Parma presenta all'Abbazia di Valserena il secondo appuntamento del programma di residenze d'artista 'Through time: integrità e trasformazione dell'opera', realizzato in occasione di Parma Capitale Italiana della Cultura 2020+21, che vede la partecipazione di Massimo Bartolini, Luca Vitone ed Eva Marisaldi. L'Archivio-Museo Csac conserva, a partire dal 1968, oltre 12 milioni di pezzi suddivisi in cinque sezioni: Arte, Fotografia, Media, Progetto e Spettacolo.

Dopo Massimo Bartolini, che il 16 febbraio ha inaugurato l'installazione 'On Identikit' (chiusa con due settimane di anticipo, causa emergenza sanitaria, l'8 marzo), a confrontarsi con questo patrimonio sarà - con la mostra 'Il Canone' - l'artista genovese Luca Vitone, 56 anni, già protagonista di una residenza allo Csac nel 2017. 'Il Canone' è un omaggio al concetto stesso di archivio a partire dal furgone utilizzato fino all'inizio degli anni 2000 dallo Csac per il trasporto e l'acquisizione delle opere e degli archivi: il mezzo sarà allestito nell'imponente navata centrale della Chiesa abbaziale, seguito da una lunga "parata" di lavori e progetti che rappresentano un ampio spettro della ricerca artistico-culturale italiana del Novecento.

Nella visione di Vitone il furgone rimanda concettualmente all'opera 'Das Rudel' di Joseph Beuys del 1969, in cui 24 slitte in legno fuoriescono da un vecchio furgoncino Volkswagen. Come per Beuys, anche in questo caso, le 24 opere e oggetti che il furgone dell'Università di Parma lascia dietro di sè sono collegate a episodi autobiografici dell'artista o ad autori che hanno segnato la sua crescita artistica, riscoperti all'interno degli archivi Csac. Tra questi Ugo Mulas, Alighiero Boetti, Lucio Fontana, Mario Schifano, Luigi Ghirri, Giosetta Fioroni, Michelangelo Pistoletto, Ettore Sottsass jr./Sottsass Associati e la rivista satirica 'Il Male'.