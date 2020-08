Finali Mondiali Ferrari dal 5 all'8 novembre a Misano

Sarà Misano World Circuit, dal 5 all'8 novembre ad ospitare le Finali Mondiali Ferrari 2020, attesissimo epilogo dei vari campionati promossi dal 'Cavallino Rampante' e che in giro per il mondo si stanno svolgendo in questi mesi. La decisione è ufficiale da ieri, a seguito della scelta di non recarsi al circuito di Yas Marina ad Abu Dhabi. Si tratta di un evento internazionale seguito dagli appassionati di tutto il mondo e con una grande copertura televisiva.

L'appuntamento clou della stagione di Ferrari Attività Sportive GT si chiuderà quindi a MWC con le sfide conclusive dei campionati internazionali del Ferrari Challenge (la serie Europe, quella North America e quella Asia Pacific) e le Finali Mondiali che laureeranno i campioni del Trofeo Pirelli e della Coppa Shell. Oltre alle gare che vedranno coinvolte le 488 Challenge Evo, scenderanno in pista anche le monoposto di F1 Clienti, gli straordinari esemplari dei Programmi XX e le più belle GT da corsa del Club Competizioni GT.

Prima delle Finali Mondiali Misano World Circuit ospiterà dal 25 al 27 settembre il sesto round del Ferrari Challenge Europe.

"Ospitare un evento Ferrari sul nostro territorio, la casa del Cavallino, è un'emozione speciale - il commento di Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna - Siamo felicissimi di questa scelta. Nonostante la pandemia, il 2020 sarà un anno storico per gli appassionati di motori in Emilia-Romagna: le Finali Mondiali Ferrari 2020 si aggiungono, infatti, al doppio appuntamento del MotoGp, sempre a Misano, e al ritorno della Formula Uno a Imola, nel pieno rispetto delle regole di sicurezza a conferma che l'Emilia-Romagna è la vera Motor Valley mondiale".

"Ci faremo trovare pronti - aggiunge Andrea Albani, managing director di MWC - e metteremo in campo la nostra esperienza per supportare al meglio una manifestazione di straordinario prestigio. Condividiamo l'orgoglio di essere stati scelti da Ferrari per l'epilogo delle competizioni mondiali con tutta la Motor Valley, sempre più brand di riferimento internazionale di tutte le passioni per i motori". (ANSA).