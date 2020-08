Coronavirus: 117 nuovi positivi in Emilia-Romagna, 4 morti

Sono 117 i nuovi casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna, individuati sulla base di 6.132 tamponi. Di questi 57 sono asintomatici, 53 erano già in isolamento al momento dell'esecuzione del tampone e 40 sono stati individuati nell'ambito di focolai già noti. Venti sono i contagi rientrati dall'estero, 18 da alte Regioni. Sono quattro i morti: uno in provincia di Piacenza, uno in quella di Reggio Emilia, uno in quella di Modena e uno in quella di Bologna.

L'età media dei nuovi positivi di oggi è 38 anni. Calano a 9 (-2 rispetto a ieri) i pazienti in terapia intensiva, mentre sono 106 quelli ricoverati negli altri reparti Covid, +7 rispetto a ieri.

Per quanto riguarda la situazione sul territorio, le province che presentano il maggior numero di casi sono quelle di Parma (21), Ravenna (17), Bologna (14), Modena (10) e a Cesena (14).