Al bar senza mascherina: 10 multati nel Bolognese

Una decina di persone multate perché sorprese senza mascherina in un bar e, poco lontano, due giovani denunciati in un controllo antidroga. E' l'esito di un servizio svolto a Galliera, nel Bolognese, da Carabinieri e agenti della Polizia Locale.

I due denunciati sono un ventenne e un diciottenne, che erano a bordo di un'auto in sosta davanti a un bar della cittadina. Il più grande è stato trovato in possesso di 30 grammi di hascisc, oltre a 50 euro e un bilancino di precisione, che aveva in un borsello. Il diciottenne ha tentato di 'salvare' l'amico dai guai, dicendo che quel borsello apparteneva a un passante, a loro sconosciuto, che poco prima l'aveva gettato dentro l'abitacolo da uno dei finestrini. La versione del ragazzo è crollata quando si è verificato che nel borsello c'erano gli effetti personali, tra cui le chiavi di casa, del ventenne. I controlli di Carabinieri e Polizia Locale sono proseguiti all'interno del vicino bar dove una decina di persone, tra clienti, titolare e i collaboratori, sono state sanzionate perché non indossavano la prevista mascherina. (ANSA).