Si ballava senza mascherina, chiuso locale a Riccione

(ANSA) - RICCIONE (RIMINI), 30 AGO - Si ballava senza mascherina e i carabinieri di Riccione hanno chiuso per cinque giorni il Musica, locale sulla collina inaugurato quest'estate.

Questa mattina intorno alle 5 una pattuglia in servizio di controllo nella zona delle discoteche tra Riccione e Misano Adriatico ha notato diverse auto ancora nel parcheggio del locale (che poteva essere aperto, non facendo esclusivamente attività di discoteca) e musica ad alto volume proveniente dall'interno. Una volta dentro i militari hanno sorpreso diverse decine di persone a ballare in pista senza mascherina. E' scatta così la sanzione amministrativa di 400 euro e la chiusura per 5 giorni come pena accessoria per assembramenti.

Il Musica è solo l'ultima di una lunga lista di discoteche chiuse quest'estate, per un periodo sempre di 5 giorni.

Dall'inizio di agosto sono state chiuse per assembramenti la Villa delle Rose, il Byblos e il Living di Misano Adriatico.

(ANSA).