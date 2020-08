Casa 'discarica' nel Bolognese, salvati gatti e tartaruga

(ANSA) - BOLOGNA, 30 AGO - Un'abitazione trasformata in discarica con immondizia in ogni stanza, bagni inutilizzabili, tre gatti e una tartaruga che vivevano con il loro proprietario in condizioni di totale degrado. E' ciò che hanno trovato le guardie zoofile di Oipa Bologna in un appartamento a Castel Maggiore, nel Bolognese, dove abita un uomo sui 40 anni.

L'intervento è scaturito dalle segnalazioni di alcuni vicini di casa, che lamentavano cattivi odori.

"La casa era nella sua totalità cosparsa di immondizia ed escrementi - ha spiegato in una intervista all'emittente E'tv il coordinatore di Oipa Emilia-Romagna Paolo Venturi - anche perché il bagno aveva i servizi otturati e sia la persona che i gatti espletavano i bisogni sul pavimento". Le guardie zoofile hanno spiegato che non è stato necessario sequestrare gli animali dato che, durante l'ispezione, l'uomo si è reso conto di non essere in grado di gestirli e ha accettato di cederli spontaneamente a un gattile, che a breve li metterà a disposizione per l'adozione, mentre la tartaruga è stata affidata a una persona di fiducia.

A quanto risulta, il quarantenne svolge un lavoro nell'ambito della sicurezza privata e anche per questo la sua situazione è stata segnalata ai servizi sociali.

L'intervento segue di pochi giorni un sequestro di una trentina fra cani e gatti trovati in due case in zona Valsamoggia, la cui proprietaria era stata denunciata per maltrattamento di animali e sottoposta ad accertamento sanitario obbligatorio, seguito da un ricovero in ospedale. "Anche in questo caso - ha detto ancora Venturi a E'tv a proposito dell'intervento a Castel Maggiore- oltre ad occuparci degli animali, che è il nostro compito, abbiamo allertato gli assistenti sociali del Comune, affinché possano dare una mano a questa persona". (ANSA).