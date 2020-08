F1: Binotto "serve pazienza, si lavora per il futuro"

(ANSA) - ROMA, 29 AGO - "Situazione difficile, non siamo contenti. Non lo è nessuno, noi e i tifosi. Dobbiamo capire e guardare avanti. Abbiamo avuto difficoltà nelle libere, i piloti non sentivano la macchina. Weekend in salita. Ma bisogna avere pazienza, stiamo lavorando per il 2021-22". Il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, non nasconde la delusione per la brutta prova delle Rosse nelle qualifiche del gp del Belgio.

"Dobbiamo capire cosa è successo - le parole a Skysport - La gara è domani, non molliamo di un millimetro, ed è tutta da scrivere". (ANSA).