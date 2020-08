Bonaccini, in E-R il 14 settembre si torna a scuola

(ANSA) - ROMA, 29 AGO - "Nella mia regione il 14 settembre si torna a scuola. Tutti. Gli ostacoli vanno rimossi e i problemi superati. Ma non mi permetto di entrare nelle decisioni di altri presidenti". Così il governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini, numero uno della Conferenza delle Regioni, in un'intervista a QN in cui ricorda: "Il calendario, comprese apertura e chiusura, è competenza delle Regioni".

Sul nodo trasporti, il 75% di capienza per i bus "si avvicina a quanto abbiamo indicato come Regioni, e cioè l'80%, sempre con l'obbligo della mascherina. Non dispero si possa arrivare proprio all'80%", dichiara Bonaccini. "Una cosa è certa: ogni soluzione è accettabile solo se permette di garantire il servizio. Per questo stiamo investendo risorse e coinvolgendo anche i privati per reperire tutti i mezzi disponibili".

In merito agli eventuali ritardi del governo, "non mi interessa dare pagelle, servono soluzioni concrete per milioni di famiglie. Per questo stiamo cercando soluzioni anche per il pre e il post scuola, come abbiamo fatto per le mense e il tempo pieno. A due settimane dalla riapertura - sottolinea Bonaccini - non c'è più spazio per divisioni e polemiche. Questa discussione su Governo e Regioni sta diventando stucchevole". (ANSA).