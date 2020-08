Assalto esplosivo a bancomat nel Bolognese

(ANSA) - BOLOGNA, 29 AGO - Con due esplosioni in rapida sequenza, una banda di ladri ha compiuto un furto la scorsa notte ai danni del bancomat di un'agenzia del Banco di San Geminiano e San Prospero, in via Aldo Moro a San Lazzaro, nel Bolognese.

L'assalto è avvenuto intorno alle 4, quando molti residenti della zona sono stati svegliati dal rumore. Utilizzando un esplosivo di tipo tradizionale, e non il sistema della cosiddetta 'marmotta', i ladri hanno prima fatto saltare l'ingresso della banca, poi con una seconda esplosione hanno sventrato lo sportello bancomat dall'interno. Il 'colpo' è stato interrotto dall'arrivo dei Carabinieri, che sono giunti sul posto in pochi minuti e hanno costretto a una fuga anticipata i malviventi, descritti come due uomini con il volto coperto.

C'è stato un lungo inseguimento a piedi, nella zona artigianale alle spalle della banca e poi in un parco, ma sono riusciti a dileguarsi. Sono in corso accertamenti per chiarire se il furto sia andato a segno e quanto denaro sia stato portato via.

Dagli accertamenti è emerso che i ladri sono riusciti a portare via circa 35.000 euro. Ma il bottino sarebbe stato più consistente perché l'intervento dei Carabinieri ha permesso di recuperare altri 50.000 euro che i malviventi hanno dovuto abbandonare nella fuga. (ANSA).