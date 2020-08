Coronavirus: in Emilia-Romagna 164 nuovi casi e un morto

E' di 164 casi l'aumento giornaliero di positivi da coronavirus in Emilia-Romagna, leggermente inferiore a quello di ieri, su oltre 10mila tamponi.

I casi attivi in regione sono 2.621 (+154), le persone in isolamento a casa sono 2.518 (+152), il 96%. Aumentano a 9 (+1) i pazienti in terapia intensiva, e salgono a 94 (+1), mentre le persone guarite sono 24.467 (+7). Si registra anche un morto in provincia di Parma. Dei nuovi positivi, 91 sono asintomatici, 61 erano già in isolamento al momento del tampone e 85 sono stati individuati nell'ambito di focolai già noti. L'indice Rt di trasmissione regionale a 14 giorni è pari a 0,62, inferiore a quello medio nazionale di 0,75%, aggiornato al 25 agosto.

Sono 25 i nuovi contagi collegati a rientri dall'estero, 34 da altre regioni. L'età media dei nuovi positivi di oggi è 32,5 anni. Il maggior numero di casi si registra a Forlì (26) e nelle province di Modena (23), Bologna (22), Ravenna (21) e Piacenza (18). Tra Forlì (12), Modena (2), Bologna (1), Ravena (12), Cesena (8) continuano i positivi derivanti da una discoteca di Cervia, a Ferragosto, tra i frequentatori e i loro contatti.

