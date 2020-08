Risponde a inserzione online e datore lavoro la molesta,denuncia

(ANSA) - BOLOGNA, 27 AGO - Ha risposto ad un inserzione online per svolgere attività di pulizia domestica e si è ritrovata a subire le molestie, a sfondo sessuale, da parte del datore di lavoro. Un uomo di 50 anni ora raggiunto da una denuncia della Squadra Mobile della Polizia di Reggio Emilia, cui la giovane donna al centro della vicenda si è subito rivolta.

Dopo i primi contatti con l''inserzionista alla ragazza è stato commissionato un servizio di pulizia: l'uomo, sulle prime, è apparso particolarmente affabile tanto da offrirsi di accompagnarla in auto da casa al luogo di lavoro poi, però, invece di lasciarla al lavoro la ha condotta alla propria abitazione dove ha iniziato a molestarla in modo esplicito.

Riuscita a resistere alle molestie e a farsi riaccompagnare in centro città adducendo delle scuse, la giovane ha sporto denuncia in Questura: in poche ore la Squadra Mobile reggiana è risalita all'identità del 50enne e lo ha deferito all'Autorità Giudiziaria. (ANSA).