Calciomercato:gli storici protagonisti al Grand Hotel Rimini

(ANSA) - RIMINI, 27 AGO - Protagonisti storici del calciomercato come Giuseppe Marotta, Adriano Galliani e Walter Sabatini, insieme al giornalista Matteo Marani e al presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini saranno gli ospiti del talk show, condotto dalla giornalista Sky e madrina della serata Cristiana Buonamano, che si terrà durante la serata-evento, il primo settembre, con inizio alle ore 18, al Grand Hotel di Rimini, in occasione dell'apertura della sessione estiva del Calciomercato 2021, organizzata da Master Group Sport e ADiSe, in collaborazione con la Regione Emilia Romagna.

La struttura amata da Federico Fellini e immortalata in maniera indelebile in 'Amarcord' sarà palcoscenico anche per il debutto di 'Colpi da maestro: 70 anni di storia del Calciomercato (1950-2020)', una mostra inedita, curata dallo scrittore e giornalista Matteo Marani, il cui taglio del nastro è previsto per le 21 in anteprima agli ospiti e alla stampa. La Mostra resterà poi aperta al pubblico nelle giornate del 2 e 3 settembre dalle 17 alle 21 con ingresso gratuito. (ANSA).