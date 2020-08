Ustionato in un incendio in casa nel Bolognese, è grave

(ANSA) - BOLOGNA, 26 AGO - E' ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Imola (Bologna) dopo essere rimasto ustionato da un incendio divampato, probabilmente, a causa del malfunzionamento del frigorifero di casa. E' successo ieri sera a un 57enne italiano, residente con la compagna a Casalfiumanese.

I carabinieri sono stati avvisati intorno alle 21.45 e sono intervenuti con i vigili del fuoco nell'appartamento che stava bruciando. La donna era all'esterno, mentre l'uomo era dentro per cercare di circoscrivere le fiamme. I militari sono entrati e lo hanno convinto a uscire per farsi curare, mentre i vigili del fuoco hanno spento il rogo. Al termine delle operazioni l'appartamento è stato dichiarato inagibile. Il 57enne è stato portato d'urgenza al pronto soccorso. (ANSA).