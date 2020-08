Rogo nei boschi nel Ravennate, incendio non ancora spento

L'incendio sui boschi del monte Battaglia a Casola Valsenio (Ravenna), in corso da domenica pomeriggio, non è ancora stato domato. I vigili del fuoco continuano le operazioni di spegnimento e anche in giornata avranno necessità di ricorrere all'appoggio aereo, elicottero e canadair.

Le squadre sono state inviate anche da Bologna con autobotte da Imola. Ieri era stato calcolato che le fiamme avevano interessato circa 20 ettari di territorio. (ANSA).