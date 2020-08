Basket: E-R; gare Supercoppa con il 25% del pubblico

(ANSA) - BOLOGNA, 25 AGO - Si giocheranno alla presenza del pubblico - fino al 25% della capienza massima degli impianti dell''Unipol Arena di Casalecchio di Reno e del PalaDozza di Bologna - per ogni partita della fase a gironi della Supercoppa LBA di basket maschile che, per le 3 squadre di A1 dell'Emilia-Romagna - ossia la Virtus e la Fortutudo di Bologna e Reggio Emilia - si svolgerà dal 27 agosto al 13 settembre prossimi.

E' quanto stabilito dalla Regione Emilia-Romagna, con un'ordinanza firmata dal presidente Stefano Bonaccini che, in questo modo, accoglie il piano di Virtus, Fortitudo e Pallacanestro Reggiana e concede la deroga al numero massimo di spettatori previsti per impianti indoor laddove per eventi di portata nazionale e internazionale gli spazi dell'impianto possano permettere una maggiore affluenza.

Potranno quindi essere presenti spettatori fino a massimo il 25% della capienza autorizzata per il PalaDozza, che è di oltre 5700 persone, e dell'Unipol Arena, che è superiore agli 8 mila posti. (ANSA).