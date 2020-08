Ausl Bologna invita al tampone chi torna dalla Sardegna

Raccomandata, da parte dell'Ausl, ai bolognesi di rientro da vacanze in Sardegna, l'esecuzione del tampone per verificare una eventuale positività al coronavirus.

Chi torna dall'isola - spiega una nota dell'azienda sanitaria locale felsinea - può prenotare il tampone in Aeroporto o in via Boldrini utilizzando il modulo disponibile sul suo sito..

Nel dettaglio, viene spiegato, "la raccomandazione del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda Usl di Bologna, in accordo con la Regione Emilia-Romagna, prevede la possibilità, su base volontaria e senza alcun obbligo, di sottoporsi a un tampone naso-orofaringeo da parte di chi è residente a Bologna e provincia e proviene dalla Sardegna con qualsiasi mezzo di trasporto". (ANSA).