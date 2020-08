Spal, tre tesserati positivi al Covid

(ANSA) - BOLOGNA, 23 AGO - Oltre a Kevin Bonifazi, che ne ha parlato sui suoi social, altri due tesserati della Spal (non è specificato se siano calciatori o membri dello staff) sono risultati positivi al Covid. Lo comunica la squadra ferrarese, neoretrocessa in serie B.

Le tre positività sono state riscontrate in seguito ai test medici eseguiti in vista della partenza della nuova stagione sportiva. Come previsto dai protocolli, i tre tesserati, tutti asintomatici, si trovano in isolamento domiciliare in accordo con le autorità sanitarie. (ANSA).