Morto dopo un incidente in bicicletta nel Modenese

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - Un uomo di 43 anni è morto dopo una caduta in bicicletta a Fiorano (in provincia di Modena), lungo via Statale venerdì dopo le 22. Al momento dell'arrivo dei soccorsi, il 43enne era incosciente ed è deceduto successivamente all'ospedale di Sassuolo. Dell'accaduto si stanno occupando i carabinieri.

Tre le ipotesi al vaglio: un malore, una caduta dovuta all'urto di un'auto, oppure una brutta caduta senza il coinvolgimento di altri mezzi. (ANSA).