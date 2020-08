Precipita dal terzo piano a Rimini, grave 13enne

(ANSA) - RIMINI, 21 AGO - Un ragazzo di 13 anni è precipitato questa mattina da un balcone situato al terzo piano di una palazzina residenziale di Rimini, nel quartiere Villaggio Primo Maggio. Il giovane si è gravemente ferito e si trova ora in ospedale.

Secondo quanto ricostruito fino ad ora, il giovane in quel momento si trovava in casa da solo. La sua caduta è stata attutita da un gazebo e dalla sua copertura di tessuto. Sul posto sono subito intervenuti i mezzi del 118, richiamati dai vicini, che hanno trovato il 13enne ancora cosciente e hanno provveduto a stabilizzarlo per trasportarlo in elicottero con codice rosso presso il trauma center dell'ospedale Bufalini di Cesena. Sono stati allertati anche il padre del giovane, accorso subito al proprio domicilio, e la polizia di Stato che indaga ora sulle cause della caduta. Non è infatti ancora noto se si sia trattato di un gesto volontario o di un incidente. (ANSA).