Aeroporti: Air Dolomiti annuncia il primo volo da Forlì

Air Dolomiti, compagnia aerea italiana del gruppo Lufthansa, annuncia un nuovo volo che, dal primo di dicembre 2020, metterà in collegamento Forlì con Monaco di Baviera, uno dei più importanti hub presenti in Europa. Ad ufficializzare il primo collegamento aereo della nuova gestione dell'aeroporto Ridolfi di Forlì un comunica congiunto di Air Dolomiti e F.A., società di gestione dello scalo romagnolo. I voli saranno operativi dal lunedì al venerdì, le tariffe partono da 149 euro andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con un supplemento di 70 euro sarà possibile effettuare modifiche anche per le tariffe Economy Light e Business Saver.

"La proposta voli da Forlì sull'hub di Monaco di Baviera - afferma Joerg Eberhart presidente e ceo di Air Dolomiti- è una conferma della volontà di ampliare la nostra offerta e garantire a chi viaggia un ventaglio di alternative sempre più composto ed efficiente grazie alla collaborazione con nuovi aeroporti". "F.A. ringrazia Air Dolomiti per la fiducia manifestata nei confronti del nostro aeroporto - dichiara Giuseppe Silvestrini, presidente di F.A. - permettendo di collegare l'intera Romagna al mondo attraverso l'hub di Monaco di Baviera". (ANSA).